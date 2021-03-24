Синоптик рассказал, когда растает снег в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Снег растает в Москве к 10 апреля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в лесах и окрестностях столицы снег растает не позже 17 апреля. К 1 апреля высота снежного покрова составит десять сантиметров. Небольшое количество снега, от нуля до двух сантиметров, еще будет наблюдаться на метеостанции в период с 3 по 10 апреля.

Тишковец также отметил, что природа в Москве начнет пробуждаться 7 апреля. К этой дате средняя температура будет выше плюс 5 градусов, сообщает РИА Новости.

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