Врач объяснила, как эндокринология может спасти пары от разводы

Фото: pexels.com / cottonbro

Семейные пары, которые находятся на грани развода и хотят сохранить свои отношения, обращаются за помощью к психологу. Во время работы с ними эксперты часто направляют своих пациентов к эндокринологу. Зачем это нужно, рассказала заместитель директора ФГУП «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института репродуктивной медицины, доктор медицинских наук Елена Андреева.

— Обычно это происходит, когда речь идет о бесплодии. Тогда мужчина отдельно идет к андрологу, а женщина — гинекологу и эндокринологу, — объяснила Елена Андреева.

При этом она отметила, какие проблемы с эндокринной системой могут привести к постоянным ссорам в семье. По ее словам, работа организма зависит от уровня гормонов. И когда эмоциональная атмосфера в семье меняется, могут возникнуть проблемы со здоровьем, сообщает телеканал «Мир 24».

— Например, если у жены или мужа повышенный уровень гормонов щитовидной железы, то они становятся более агрессивными, у них более мобильна нервная система. Женщины могут быть более плаксивыми, на что не может не отреагировать вторая половина, поэтому могут возникать постоянные ссоры, — добавила эксперт.

Помимо этого, может быть недостаток гормонов щитовидной железы. Тогда, как пояснила эндокринолог, женщина будет спать на ходу, что может совсем не понравиться ее мужу. Говоря о гормонах репродуктивной системы, она объяснила, что у представительниц прекрасного пола при норме существуют определенные циклические изменения в течение месяца. Естественно, что они тоже могут влиять на самочувствие, поведение, иногда отношение к чему-либо.

При этом по мнению Елены Андреевой, помощь эндокринологов таким семейным парам нужна.

— Конечно, все зависит того, на каком уровне эндокринной системы находится поломка. Напомню, что эта гормональная система начинается с головы, а именно с той области мозга, где есть гипоталамус и гипофиз. Она также включает в себя щитовидную железу, надпочечники, яичники, паращитовидные железы или мужские половые органы, — добавила эксперт.

Она также уточнила, что длительность терапии зависит от того, где возникли проблемы.

Источник «Мир 24»

Читайте также: Психолог объяснила, почему некоторые жены не хотят близости с мужем