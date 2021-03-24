Андрей Воробьев поддержал идею о введении в Подмосковье Дня отца

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

День отца могут учредить в Московской области. С этой инициативой президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Во время заседания Общественной палаты региона она напомнила, что 25 декабря прошел большой областной форум отцов.

— В нашем регионе оказались очень активные мужчины. Третий год подряд мы очень хотим учредить в Подмосковье День отца, — отметила Марина Семенова.

По ее словам, в регионе достаточно часто чествуют мам, а про пап незаслуженно забывают. Эту ситуацию можно исправить, если ввести специальный праздник в их честь. В свою очередь губернатор данную идею поддержал, отметил телеканал «360».

— Это региональный закон, давайте его обсудим, — отметил Андрей Воробьев.

Заняться подготовкой соответствующих документов предложил председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.

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