Мужчину оштрафовали за падение футбольных ворот на ребенка в ТиНАО

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В Москве суд признал мужчину виновным в выполнении работ, повлекшем за собой причинение вреда 11-летнему ребенку. Об этом в среду, 24 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по столице.

По данным следствия, вечером 27 марта 2019 года на 11-летнего ребенка упали футбольные ворота. Инцидент произошел на детской площадке в Новой Москве. После происшествия ребенок проходил лечение в стационаре.

Суд признал вину технического директора частной компании в совершении преступления по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчину приговорили к наказанию в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

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