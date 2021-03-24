«Ни жарко, ни холодно»: сенатор Джабаров оценил новые санкции Канады против России
Санкционные меры Канады в отношении российских должностных лиц не имеют практического значения. Об этом в среду, 24 марта, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
— От санкций Канады против российских должностных лиц ни холодно, ни жарко, потому что ни один из перечисленных в списке российских чиновников не имеет ни счетов, ни активов за рубежом и никакого желания посещать эту страну, — рассказал он.
Ограничительные меры вызывают у россиян «только улыбку и желание сплотиться вокруг руководства страны», считает Джабаров. Западные страны не знают, что придумать нового против России, у них «истерика», приводит слова сенатора РИА Новости.
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