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«Ни жарко, ни холодно»: сенатор Джабаров оценил новые санкции Канады против России
Фото: пресс-служба Совфеда

«Ни жарко, ни холодно»: сенатор Джабаров оценил новые санкции Канады против России

Иван Юминов

Внешняя политика

Санкционные меры Канады в отношении российских должностных лиц не имеют практического значения. Об этом в среду, 24 марта, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

— От санкций Канады против российских должностных лиц ни холодно, ни жарко, потому что ни один из перечисленных в списке российских чиновников не имеет ни счетов, ни активов за рубежом и никакого желания посещать эту страну, — рассказал он.

Ограничительные меры вызывают у россиян «только улыбку и желание сплотиться вокруг руководства страны», считает Джабаров. Западные страны не знают, что придумать нового против России, у них «истерика», приводит слова сенатора РИА Новости.

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