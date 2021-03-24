Почти 3000 человек приняли участие в первом открытом геодезическом диктанте

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти 3000 человек более чем из 80 российских вузов приняли участие в первом открытом геодезическом диктанте. Об этом в среду, 24 марта, сообщила пресс-служба Росреестра.

— Росреестр совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) провел первый открытый геодезический диктант, приуроченный ко Дню работников геодезии и картографии. Всего на мероприятии зарегистрировались 2884 участника более чем из 80 вузов России, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В очном формате диктант проходил на трех площадках: МИИГАиК, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) и Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ).

Отмечается, что в диктанте принимали участие студенты, в программе обучения которых присутствует предмет «геодезия». Кроме того, диктант писали специалисты в геодезической области, а также сотрудники Росреестра.

Сам диктант состоял из двух частей. В первой нужно было за 20 минут ответить на 30 вопросов, а во второй — решить за шесть минут четыре инженерно-геодезические задачи.

Все, кто принял участие в диктанте, получат электронный сертификат с результатами.

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