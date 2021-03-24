Представитель делегации России в Вене обратился к НАТО

Фото: пресс-служба Совфеда

Руководитель российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов призвал НАТО определиться с позицией относительно России. Об этом он заявил в среду, 24 марта.

— Для начала коллегам необходимо определиться: либо сдерживание, либо диалог с нашей страной. Усидеть сразу на двух стульях не удастся, — заявил он на форуме ОБСЕ.

Площадка используется Вашингтоном для «для легитимации сложившихся в Европе дисбалансов в сфере безопасности», а выступления основных докладчиков демонстрируют враждебный характер военной политики и практики альянса, считает Гаврилов.

Эти действия лишь ослабляют стабильность в Европе. Присутствие НАТО около границ России также не позволяет укрепить доверие в военной области, приводит его слова РИА Новости.

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