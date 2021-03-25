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Три станции МЖД сменили названия
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Три станции МЖД сменили названия

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Павелецкое направление Московской железной дороги, станция Коломенское Карта всех событий

Три остановочных пункта Московской железной дороги с четверга, 25 марта, официально носят новые названия. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

Станция Коломенское переименована в Варшавскую, Тушино теперь называется Тушинская. Эти два остановочных пункта получили общие названия со станциями метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы: платформа Коломенское Павелецкого направления станет называться Варшавская, а остановочный пункт Тушино — Тушинская.

Станцию Перово Казанского направления переименовали в Чухлинку. Такое же название носит остановочный пункт Горьковского направления, расположенный рядом.

Как пояснили в МЖД, подобная унификация навигации даст пассажирам возможность лучше ориентироваться во время поездок, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 28 марта дополнительные поезда запустят на четырех направлениях МЖД.

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переименованияновое названиеМЖД
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