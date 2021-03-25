Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гидрометцентр подтвердил наступление синоптической весны в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гидрометцентр подтвердил наступление синоптической весны в России

Татьяна Плотникова

Общество

В центральной части европейской территории России наступил синоптический сезон весны. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, существует понятие естественных для атмосферы синоптических сезонов. Весна в подобном понимании для европейской территории России примерно совпадает с концом второй декады — началом третьей декады.

— В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны, — рассказал Вильфанд.

Специалист также отметил, что перенастройка циркуляции атмосферы на весенний лад после зимнего еще не означает, что будет очень тепло.

— Этот сезон длится в среднем до первой декады мая. Бывают отклонения на десять дней, но в среднем первая декада. Потом начнется естественный синоптический сезон — первая половина лета, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 25 по 29 марта в европейской части страны в течение пяти дней будет царить однородный температурный режим. Столбики термометров будут показывать около шести-восьми градусов выше нуля.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда москвичи смогут поменять шины на летние

погода в РоссииГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте