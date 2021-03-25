Гидрометцентр подтвердил наступление синоптической весны в России

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В центральной части европейской территории России наступил синоптический сезон весны. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как уточнил метеоролог, существует понятие естественных для атмосферы синоптических сезонов. Весна в подобном понимании для европейской территории России примерно совпадает с концом второй декады — началом третьей декады.

— В нынешнем году и настрой весенний, и циркуляционные особенности атмосферы говорят о том, что начался естественный синоптический сезон весны, — рассказал Вильфанд.

Специалист также отметил, что перенастройка циркуляции атмосферы на весенний лад после зимнего еще не означает, что будет очень тепло.

— Этот сезон длится в среднем до первой декады мая. Бывают отклонения на десять дней, но в среднем первая декада. Потом начнется естественный синоптический сезон — первая половина лета, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что с 25 по 29 марта в европейской части страны в течение пяти дней будет царить однородный температурный режим. Столбики термометров будут показывать около шести-восьми градусов выше нуля.

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