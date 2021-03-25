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Солнечная погода без осадков ожидается в Москве 25 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Солнечная погода без осадков ожидается в Москве 25 марта

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 25 марта, погоду в столичном регионе будет определять западный гребень антициклона. Он принес солнечную погоду, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит шесть-восемь градусов тепла, в Московской области возможно от трех до восьми градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется слабый. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха останутся в пределах климатической нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд подтвердил, что в центральной части европейской территории России наступил синоптический сезон весны.

Читайте также: Синоптик пообещал москвичам «запах весны»

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