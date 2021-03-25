Россияне рассказали, в каком возрасте сложнее всего найти работу

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Россиянам в возрасте от 54 до 56 лет сложнее всего найти новое место работы, показывают результаты опроса рекрутингового сервиса SuperJob.

Участникам опроса предложили оценить трудности, с которыми они сталкиваются при поисках работы, по десятибалльной шкале. Респонденты возрастной группы 54-56 лет поставили наиболее высокую оценку — 8,7 балла.

Главными сложностями в трудоустройстве опрошенные в этом возрасте называли собственные высокие запросы, а также эйджизм (дискриминация по возрастному признаку — прим. «ВМ») со стороны ряда работодателей.

При этом опрошенные в возрасте 57-59 лет оценили трудности при поисках работы в 8,1 балла.

Легче всего найти работу, по оценкам респондентов, в возрасте 30-35 лет (5,1 балла). Молодежь 18-20 лет оценила проблемы в трудоустройстве в 6,1 балла, причем главной сложностью называли отсутствие опыта, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что россияне стали интересоваться работой в удаленном режиме в шесть раз чаще.

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