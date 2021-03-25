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Эксперт по недвижимости рассказал, кого могут вселить в квартиру без согласия владельца
Фото: pixabay.com

Эксперт по недвижимости рассказал, кого могут вселить в квартиру без согласия владельца

Полина Долганова

Общество

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, когда к собственникам квартиры могут подселиться чужие люди.

Большинство таких случаев происходят по причине невнимательного отношения к юридической проверке недвижимости во время покупки.

Базис всех неожиданных подселений связан с детьми и теми, кто отказался от наследства, уточнил специалист в разговоре с агентством «Прайм».

Если право проживания в квартире есть у одного из родителей, заселить туда своего ребенка в возрасте до 14 лет он может даже без согласия собственника.

Осторожными нужно быть и при приобретении квартиры, часть которой оплачена с помощью материнского капитала. В таком жилье родители могут выделять долю своим детям.

Также отказники от наследства по завещанию имеют пожизненное право пользоваться жильем вне зависимости от желания собственника.

Еще один кейс, когда человека могут вселить через суд без согласия собственника — если он докажет, что внес существенный вклад в покупку или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости. Как правило, это судебные разбирательства между бывшими сожителями или супругами, — подытожил эксперт.

Ранее стало известно, что количество сделок с вторичным жильем в Москве выросло за месяц в полтора раза.

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