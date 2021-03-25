Эксперт по недвижимости рассказал, кого могут вселить в квартиру без согласия владельца
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, когда к собственникам квартиры могут подселиться чужие люди.
Большинство таких случаев происходят по причине невнимательного отношения к юридической проверке недвижимости во время покупки.
Базис всех неожиданных подселений связан с детьми и теми, кто отказался от наследства, уточнил специалист в разговоре с агентством «Прайм».
Если право проживания в квартире есть у одного из родителей, заселить туда своего ребенка в возрасте до 14 лет он может даже без согласия собственника.
Осторожными нужно быть и при приобретении квартиры, часть которой оплачена с помощью материнского капитала. В таком жилье родители могут выделять долю своим детям.
Также отказники от наследства по завещанию имеют пожизненное право пользоваться жильем вне зависимости от желания собственника.
— Еще один кейс, когда человека могут вселить через суд без согласия собственника — если он докажет, что внес существенный вклад в покупку или ремонт квартиры с увеличением ее стоимости. Как правило, это судебные разбирательства между бывшими сожителями или супругами, — подытожил эксперт.
Ранее стало известно, что количество сделок с вторичным жильем в Москве выросло за месяц в полтора раза.
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