Культурно-досуговый центр появится в районе Крюково

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зеленоград Александровка, проезд № 624 Карта всех событий

Культурно-досуговый центр построят в районе Крюково в Зеленограде. Новый проект был согласован Москомархитектурой.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, здание в три этажа оформят в современном технологичном стиле. Сооружение г-образной формы представлено двумя прямоугольными объектами, соединенными между собой стеклянным холлом. Фасады будут облицованы фиброцементными панелями темно-серого и светло-серого оттенка.

— Узкие окна оформят темными алюминиевыми панелями-«шторками». Культурно-досуговый центр будет выглядеть современно и качественно, улучшая городскую среду в этом районе. А разнообразие культурных функций сделает центр локальным местом притяжения, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

Здание появится по адресу: коммунальная зона Александровка, проезд № 624, участок 1. Общая площадь возводимой постройки составит 2500 квадратных метров.

На первом этаже расположится выставочное пространство, которое будет разделено на несколько залов. Кроме того, там разместится пост охраны и медицинский кабинет. На втором этаже оборудуют лекционные залы, помещения преподавателей и кружковые. Третий этаж займет административный сектор. Так расположатся кабинет руководителя, комната отдыха, кабинеты преподавателей и бухгалтерии, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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