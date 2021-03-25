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Андрей Малахов отказался от московской прописки
Фото: Youtube / Super

Андрей Малахов отказался от московской прописки

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущий Андрей Малахов прописался в родном городке Апатиты Мурманской области. Об этом журналист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

— Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 года. Прописка в Москве (такая желанная в 90-х годах XX века) в XXI веке — не такая важная штука, — написал он в публикации, прикрепив документальное подтверждение — фотографию разворота паспорта со штампом.

Поклонники телеведущего не в шутку озаботились дальнейшей судьбой знаменитости. Они отметили, что журналист поступил недальновидно, так как пенсия в Москве выше.

«Как теперь на работу в Москве возьмут?»; «Остаться без московской пенсии?»; «Зря, пенсия в Москве выше», — написали они в комментариях.

Некоторые из подписчиков похвалили его за патриотизм. Нашлись и те, кто не поверил, что паспорт, который на фотографии Малахов держит в руке, принадлежит именно ему.

Один из комментаторов отметил, что «когда ты Малахов, то место прописки точно не имеет значения».

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смена места жительстваАндрей Малаховпаспорт
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