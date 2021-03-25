Названы четыре знака зодиака, способные читать чужие мысли

Кадр из фильма «Люди Икс: Первый класс»

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые обладают телепатическими способностями.

Так, по мнению экспертов Скорпионы отличаются высокой эмпатичностью и даже чувствуют настроение посторонних людей.

— Иногда им достаточно взглянуть на человека, чтобы составить о нем мнение, которое обязательно подтвердится в будущем, — сообщают астрологи.

Раки отлично разбираются в людях. Они способны отличить лжеца от честного человека и могли бы быть отличными психологами.

Люди, состоящие в близких отношениях с Рыбами, всегда могут рассчитывать на сострадание и понимание. Представители этого знака часто уходят в себя.

Весы способны чувствовать переживания близких людей, на посторонних их дар распространяется значительно хуже, сообщает Belnovosti.ru,

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