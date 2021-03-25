Названы четыре знака зодиака, способные читать чужие мысли
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые обладают телепатическими способностями.
Так, по мнению экспертов Скорпионы отличаются высокой эмпатичностью и даже чувствуют настроение посторонних людей.
— Иногда им достаточно взглянуть на человека, чтобы составить о нем мнение, которое обязательно подтвердится в будущем, — сообщают астрологи.
Раки отлично разбираются в людях. Они способны отличить лжеца от честного человека и могли бы быть отличными психологами.
Люди, состоящие в близких отношениях с Рыбами, всегда могут рассчитывать на сострадание и понимание. Представители этого знака часто уходят в себя.
Весы способны чувствовать переживания близких людей, на посторонних их дар распространяется значительно хуже, сообщает Belnovosti.ru,
Ранее астролог рассказала, чего ждать от Марса в разрушительном градусе Близнецов.
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