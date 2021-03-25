Москвичей пригласили на показы фильмов испанского киномастера Педро Альмодовара

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Рыбалко, 1 Карта всех событий

Жители столицы смогут познакомиться с творчеством известного испанского режиссера Педро Альмодовара. На большом экране будут показаны его картины, которые снимались с 2009 по 2019 год.

Зрителям представят фильмы «Разомкнутые объятия», «Кожа, в которой я живу», «Джульетта», «Боль и слава». Сеансы состоятся с 3 по 17 апреля в кинотеатре «Юность» сети «Москино».

Первый показ драмы «Разомкнутые объятия» состоится 3 апреля в 20:30. В картине сыграла бессменная муза режиссера Пенелопа Крус. По сценарию главный герой потерял зрение и возлюбленную в страшной автомобильной аварии.

Психологический триллер «Кожа, в которой я живу» можно посмотреть 10 апреля в 21:00. Это история о талантливом пластическом хирурге, роль которого исполняет Антонио Бандерас. Главный герой картины после трагедии в семье решается на шокирующий эксперимент.

А 14 апреля в 21:30 зрителям покажут картину «Джульетта». Сюжет развивается вокруг Джульетты, которая не видела свою дочь Антию 12 лет.

В завершение программы 17 апреля в 21:00 состоится показ почти автобиографического фильма Педро Альмодовара «Боль и слава». Главный герой фильма — талантливый кинорежиссер Сальвадор Майло — переживает творческий кризис и начинает вспоминать свое прошлое.

Педро Альмодовар — испанский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Известность ему принесла эксцентрическая комедия «Женщины на грани нервного срыва» 1988 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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