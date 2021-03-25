Москвич расплатился дорогим смартфоном за селфи с таксистом
33-летний мужчина сообщил в полицию, что неизвестный таксист похитил у него дорогостоящий смартфон в центре столицы. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Как уточнили в ведомстве, москвич коротал время в баре на 1-й Тверской Ямской, дом 2. Он покинул увеселительное заведение уже рано утром. Выйдя на улицу со смартфоном в руках, мужчина обратил внимание на автомобиль службы такси, который остановился рядом с ним. Водитель предложил москвичу сделать совместное селфи. Потеряв бдительность, мужчина согласился. В итоге, когда телефон оказался в руках таксиста, тот прыгнул в машину и скрылся.
Уточняется, что сумма ущерба составила 80 000 рублей.
По данному факту полиция проводит проверку.
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