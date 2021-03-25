Московские педагоги прокачали навыки по использованию МЭШ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Институту содержания, методов и технологий образования Московского городского педагогического института исполняется один год. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте образования и науки Москвы.

За это время он стал одной из самых значимых площадок для профессионального диалога московских учителей. Педагогов обучают грамотности по использованию ресурсов Московской электронной школы и разработке своих уникальных материалов в Институте содержания, методов и технологий образования МГПУ.

Курсы повышения квалификации

Педагоги знакомятся с созданием электронных образовательных ресурсов: учатся проектировать учебные занятия и создавать тесты, приложения, сценарии уроков, электронные учебные пособия, атомарный контент на платформе МЭШ. Только за прошлый год обучение прошли более 7500 учителей столичных школ.

Свой успешный опыт специалисты ИСМиТО транслируют на регионы: педагоги Астрахани, Ижевска, Хабаровска также проходят курсы повышения квалификации института и активно создают свой контент в Московской электронной школе.

Обучение студентов педагогических вузов работе с МЭШ

Будущим учителям очень важно владеть технологиями, с которыми им предстоит столкнуться в школе, поэтому для студентов педагогических вузов методисты ИСМиТО МГПУ создали специальный курс по работе с ресурсами МЭШ.

Юных коллег обучали работе с сервисами поурочного планирования, электронного журнала и созданию образовательного контента в Московской электронной школе. Такие практические занятия — уникальная площадка для тренировки применения новых навыков и место для профессионального диалога со старшими коллегами.

Сейчас студенты самостоятельно пополняют библиотеку МЭШ своими материалами.

Кураторы МЭШ

Для того чтобы учителя без затруднений могли создавать полезные и интересные материалы, команда кураторов Московской электронной школы проводит регулярные вебинары, консультации и мастер-классы по разработке качественного учебного контента. Также кураторы МЭШ готовят молодых специалистов, учащихся в вузах: помогают им разобраться в особенностях использования материалов библиотеки МЭШ и обучают созданию сценариев уроков. Кроме того, специалисты постоянно информируют коллег о предстоящих мероприятиях ИСМиТО и держат обратную связь с рабочими группами — при необходимости представители школ могут обратиться к кураторам и получить ответы на все интересующие их вопросы.

Центр модерации

В Институте также открыт Единый Центр модерации. Его специалисты оказывают педагогам методическую и техническую поддержку, осуществляют модерацию электронных образовательных материалов библиотеки и консультируют разработчиков. Кстати, в помощь столичным учителям была создана инструкция по оформлению материалов в Московской электронной школе. Она размещена как на сайте ИСМиТО, так и в библиотеке МЭШ.

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