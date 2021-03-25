Эндокринолог назвала простой способ похудеть

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Чтобы прийти в хорошую физическую форму, необходимо избавляться от белого жира и накапливать бурый. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram.

Специалист уточнила, что в бурой ткани содержится много митохондрий, в которых регулярно сжигаются свободные жировые кислоты. А вот избыток белого жира может привести к метаболическому синдрому.

Врач пояснила, что для накопления «правильного» жира нужно больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

Специалист также рассказала о двух видах упражнений, которые подходят абсолютно всем. Высокоинтенсивные кардиотренировка и силовая тренировка помогут повысить способность сердца перекачивать кровь и улучшить состояние сосудов.

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