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Диетолог Гинзбург перечислил четыре типа продуктов для свежей и молодой кожи
Фото: Pixabay

Диетолог Гинзбург перечислил четыре типа продуктов для свежей и молодой кожи

Виктория Федотова

Здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, какие продукты нужно есть, чтобы кожа была свежей, молодой и подтянутой.

— Таких продуктов очень много. Они влияют на питание клеток, состояние кожи, пигментные клетки. Первая группа продуктов содержит каротиноиды. Это морковь, тыква, сладкий перец — это предшественники ретинола, витамина А, — отметил диетолог.

По словам Гинзбурга, этот витамин необходим для сохранения целостности кожи, он является антиоксидантом и способствует регенерации кожи.

Вторая группа продуктов содержит вещество нарингин. Он содержится в цитрусовых, в частности в грейпфруте, и придает горьковатый привкус.

— Это вещество способствует синтезу гиалуроновой кислоты. Она влияет не только на качество кожи, но и на подвижность суставов, — добавил эксперт.

Третий вид продуктов содержит фитоэстроген. Это соевое молоко, тофу, капуста, финики, миндаль, сыр с плесенью. Они помогут сделать кожу бархатистой и нежной.

Четвертый вид продуктов содержит витамин С — известное средство против нарушения синтеза коллагена. Этого витамина много в киви, смородине, цитрусовых.

Видео опубликовано на YouTube.

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