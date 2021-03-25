Продававшую туфли москвичку обманули на сто тысяч рублей

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Сорокалетняя москвичка сообщила в полицию, что стала жертвой мошенников, пытаясь продать туфли через популярный интернет-сервис. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-служба УВД по ЮВАО Москвы в четверг, 25 марта.

Как уточнила женщина, она разместила объявление о продаже туфель в интернете. На него откликнулась потенциальная покупательница, изъявившая желание якобы оформить безопасную сделку через портал. Мошенница прислала москвичке ссылку, кликнув по которой ей предлагалось внести данные ее банковской карты. Не подозревая подвоха, продавец указала реквизиты, после чего с ее счета списалось более 110 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции устанавливают личность подозреваемой.

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