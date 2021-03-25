Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Началась реконструкция станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Началась реконструкция станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Старое КрюковоКарта всех событий

В столице начались работы по реконструкции станций Крюково и Раменское будущего третьего маршрута Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в четверг, 25 марта.

Там будут построены парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные составы, которые планируется запустить на маршруте МЦД-3.

В пресс-службе уточнили, что через железнодорожные пути на станции Ипподром Казанского направления на период строительства планируется возвести временный пешеходный мост. После завершения работ здесь появится крытый мост взамен наземного перехода.

На станции Крюково также построят приемо-отправочные пути и реконструируют пассажирскую инфраструктуру, добавили в пресс-службе.

Читайте также: Вокзал построят на базе станции Переделкино МЦД-4 к 2022 году

реконструкцияМЦДблагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте