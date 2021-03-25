Началась реконструкция станций Крюково и Раменское будущего МЦД-3

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Зеленоградский административный округ, район Старое Крюково Карта всех событий

Там будут построены парки оборота и экипировки электропоездов, где уложат дополнительные приемо-отправочные пути. Это позволит обслуживать и готовить к рейсам дополнительные составы, которые планируется запустить на маршруте МЦД-3.

В пресс-службе уточнили, что через железнодорожные пути на станции Ипподром Казанского направления на период строительства планируется возвести временный пешеходный мост. После завершения работ здесь появится крытый мост взамен наземного перехода.

На станции Крюково также построят приемо-отправочные пути и реконструируют пассажирскую инфраструктуру, добавили в пресс-службе.

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