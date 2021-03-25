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После вечеринки мужчина лишился имущества на сто тысяч рублей
Фото: exp.mos.ru

После вечеринки мужчина лишился имущества на сто тысяч рублей

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

После стихийной вечеринки мужчина лишился имущества на сто тысяч рублей на юго-востоке столицы. Полицейские задержали троих мужчин, причастных к данному преступлению. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Потерпевший познакомился в кафе с тремя молодыми людьми. Компания выпила и отправилась домой к новому знакомому. Постепенно вечеринка переросла в ночевку. Проснувшись, хозяин квартиры обнаружил, что его новые знакомые пропали, а вместе с ними телевизор, смартфон, банковская карта сожительницы, спортивная сумка, различная одежда и продукты. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Рождественской. Ими оказались трое ранее судимых жителей Подмосковья. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее московские полицейские задержали группу злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у граждан под предлогом оказания услуг в подготовке документов на недвижимость.

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