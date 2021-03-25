После вечеринки мужчина лишился имущества на сто тысяч рублей

Фото: exp.mos.ru

Россия, Москва, Рождественская улица Карта всех событий

После стихийной вечеринки мужчина лишился имущества на сто тысяч рублей на юго-востоке столицы. Полицейские задержали троих мужчин, причастных к данному преступлению. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Потерпевший познакомился в кафе с тремя молодыми людьми. Компания выпила и отправилась домой к новому знакомому. Постепенно вечеринка переросла в ночевку. Проснувшись, хозяин квартиры обнаружил, что его новые знакомые пропали, а вместе с ними телевизор, смартфон, банковская карта сожительницы, спортивная сумка, различная одежда и продукты. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Рождественской. Ими оказались трое ранее судимых жителей Подмосковья. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее московские полицейские задержали группу злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у граждан под предлогом оказания услуг в подготовке документов на недвижимость.

Читайте также: Мужчина зарезал гражданскую супругу на востоке Москвы