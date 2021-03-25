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Карантин по бешенству животных установили в поселении Филимонковское до 22 мая
Фото: pixabay.com

Карантин по бешенству животных установили в поселении Филимонковское до 22 мая

Кирилл Николаев

Животные
Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево Карта всех событий

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Филимонковское на территории ТиНАО до 22 мая 2021 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, в поселении Филимонковское выявлен случай бешенства домашнего животного. Эпизоотический очаг установлен на участке № 72 в деревне Верхнее Валуево.

На время карантина на эту территорию наложен ряд ограничений. Так, в эпизоотический очаг запретят ввозить восприимчивых к заболеванию животных и вывозить их оттуда. Кроме того, в поселении запретят проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

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