Карантин по бешенству животных установили в поселении Филимонковское до 22 мая

Фото: pixabay.com

Россия, Москва, поселение Филимонковское, деревня Верхнее Валуево Карта всех событий

Карантин по бешенству животных установлен в поселении Филимонковское на территории ТиНАО до 22 мая 2021 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, в поселении Филимонковское выявлен случай бешенства домашнего животного. Эпизоотический очаг установлен на участке № 72 в деревне Верхнее Валуево.

На время карантина на эту территорию наложен ряд ограничений. Так, в эпизоотический очаг запретят ввозить восприимчивых к заболеванию животных и вывозить их оттуда. Кроме того, в поселении запретят проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Читайте также: Дарвиновский музей пригласил москвичей на выставку «Звери-летчики»