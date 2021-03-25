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Движение в сторону Смоленской набережной восстановили после возгорания машины
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение в сторону Смоленской набережной восстановили после возгорания машины

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 8 Карта всех событий

Движение в сторону Смоленской набережной восстановлено после возгорания машины. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в районе дома № 8. На месте происшествия находились сотрудники МЧС России.

Движение в сторону Смоленской набережной осуществлялось по средней и левой полосам.

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