Движение в сторону Смоленской набережной восстановили после возгорания машины

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 8 Карта всех событий

Движение в сторону Смоленской набережной восстановлено после возгорания машины. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее автомобиль загорелся на Краснопресненской набережной в районе дома № 8. На месте происшествия находились сотрудники МЧС России.

Движение в сторону Смоленской набережной осуществлялось по средней и левой полосам.

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