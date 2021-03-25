Электроснабжение в Южной Осетии восстановили после аварии на ЛЭП

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Специалисты ГУП «Энергоресурс» ликвидировали аварию на линии электропередачи в Дзомагском ущелье Южной Осетии. Об этом рассказал генеральный директор «Энергоресурса» Алан Габараев.

Южная Осетия осталась без с света в ночь с 23 на 24 марта из-за аварии на линии электропередачи. Специалисты в течение двух дней устраняли последствия инцидента.

— Как только нам удалось добраться до места ЧС, в течение часа авария была устранена. Все работы координировал лично президент республики Анатолий Бибилов. В работах по ликвидации аварии были задействованы 12 сотрудников «Энергоресурса», а также представители других структур, — отметил Габараев.

В работах участвовали представители МЧС, МВД, генеральной прокуратуры и других ведомств, сообщает РИА Новости.

Электроэнергия поступает в Южную Осетию из России через Рокский перевал. Это единственный для страны источник электричества. Линия электропередачи через труднодоступные места в горах, поэтому страна регулярно остается без света из-за аварий.

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