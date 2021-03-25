Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Электроснабжение в Южной Осетии восстановили после аварии на ЛЭП
крекшино

Электроснабжение в Южной Осетии восстановили после аварии на ЛЭП

Анастасия Волоснова

Происшествия

Специалисты ГУП «Энергоресурс» ликвидировали аварию на линии электропередачи в Дзомагском ущелье Южной Осетии. Об этом рассказал генеральный директор «Энергоресурса» Алан Габараев.

Южная Осетия осталась без с света в ночь с 23 на 24 марта из-за аварии на линии электропередачи. Специалисты в течение двух дней устраняли последствия инцидента.

— Как только нам удалось добраться до места ЧС, в течение часа авария была устранена. Все работы координировал лично президент республики Анатолий Бибилов. В работах по ликвидации аварии были задействованы 12 сотрудников «Энергоресурса», а также представители других структур, — отметил Габараев.

В работах участвовали представители МЧС, МВД, генеральной прокуратуры и других ведомств, сообщает РИА Новости.

Электроэнергия поступает в Южную Осетию из России через Рокский перевал. Это единственный для страны источник электричества. Линия электропередачи через труднодоступные места в горах, поэтому страна регулярно остается без света из-за аварий.

Читайте также: Движение в сторону Смоленской набережной восстановили после возгорания машины

электричестволинии электропередачиЮжная Осетия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте