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Фестиваль «ACT.ART FEST» пройдет в Доме художника МИИТ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Фестиваль «ACT.ART FEST» пройдет в Доме художника МИИТ

Ольга Маркова

Культура

В ближайшие выходные, 27 и 28 марта, на площадке арт-кластера «Дом художника МИИТ» пройдет фестиваль современного искусства «ACT.ART FEST». Фестиваль можно посетить бесплатно, сообщается на сайте мероприятия.

Основа фестиваля — групповая выставка живописных работ, где представлены все грани современного молодежного искусства, которое относится к феномену модного течения Urban Contemporary. Среди 15 участников выставки резиденты кластера «Дом художника МИИТ», работающие в Москве, но больше известные за ее пределами — в Европе, США и Великобритании.

Ярким событием в программе фестиваля станет арт-маркет, на котором графику, живопись, мультипли и другие оригинальные объекты покажут галереи «Формат Один», Unframed Editions и Artmossphere.

Стенды с линогравюрой, шелкографией, офортом, коллажем и живописью отданы Ивану Симонову, Славе ПТРК, Илье Мозги и Pigeon Frolk и другим авторам «уличной волны». Оригинальную керамическую скульптуру малых форм продемонстрируют Lota lota, Анна Сярова, Дарья IamBat.

В разделе прикладного искусства посетители увидят уникальную обувь, одежду и аксессуары ручного производства, выпущенные в единственном авторском экземпляре.

Особенность фестиваля — возможность познакомиться с авторами произведений, посетить творческие мастерские художников.

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Современное искусствофестивальвыставка
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