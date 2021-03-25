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Более 20 компаний получили звание «Поставщик правительства Москвы»
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Более 20 компаний получили звание «Поставщик правительства Москвы»

Кирилл Николаев

Город

Лауреаты премии и обладатели звания «Поставщик правительства Москвы» в рамках форума «Госзаказ» получили почетные дипломы. Об этом в четверг, 25 марта, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По итогам работы в 2020 году звание «Поставщик правительства Москвы» получили 24 организации. Это компании из таких отраслей, как медицина, строительство, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, информационные технологии. Кроме того, лауреатами стали организации из области социально значимых проектов, сообщает Интерфакс.

Ефимов напомнил, что звание «Поставщик правительства Москвы» каждый год присваивается предпринимателям, активно работающим на рынке закупок столицы.

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российские компанииВладимир ЕфимовМосква
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