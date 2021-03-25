Бот «Москва на удаленке» подготовил шесть маршрутов для прогулки по городу
Россия, Москва, улица Рождественка Карта всех событий
Бот «Москва на удаленке» подготовил шесть маршрутов для прогулки по городу. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
При помощи бота жители столицы смогут прогуляться по улицам Рождественка и Кузнецкий Мост. Также горожанам доступна прогулка по Звонарскому, Сандуновскому, Варсонофьевскому, Большому, Малому и Нижнему Кисельному переулкам.
Бот сам проложит маршрут по благоустроенным улицам Москвы и поделится интересными фактами о встречающихся на пути зданиях.
Читайте также: Пять причин выйти из дома в выходные