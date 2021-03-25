Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Рождественка Карта всех событий

Бот «Москва на удаленке» подготовил шесть маршрутов для прогулки по городу. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

При помощи бота жители столицы смогут прогуляться по улицам Рождественка и Кузнецкий Мост. Также горожанам доступна прогулка по Звонарскому, Сандуновскому, Варсонофьевскому, Большому, Малому и Нижнему Кисельному переулкам.

Бот сам проложит маршрут по благоустроенным улицам Москвы и поделится интересными фактами о встречающихся на пути зданиях.

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