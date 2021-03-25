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Капитан теплохода в Москве обнаружил на судне тело мертвого мужчины
Фото: Pixabay / Fleimax

Капитан теплохода в Москве обнаружил на судне тело мертвого мужчины

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, причал Мост Багратион Карта всех событий

Капитан теплохода «Ривьера» обнаружил на борту судна тело мертвого мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, судно находилось около причала «Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Во время осмотра судна он обнаружил тело мертвого мужчины, которое лежало под трапом в носовой части корабля.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в квартире в районе Бибирево обнаружили тела двух пенсионеров, которые пролежали в запертом помещении около двух недель.

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