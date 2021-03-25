Капитан теплохода в Москве обнаружил на судне тело мертвого мужчины

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Россия, Москва, причал Мост Багратион Карта всех событий

Капитан теплохода «Ривьера» обнаружил на борту судна тело мертвого мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, судно находилось около причала «Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Во время осмотра судна он обнаружил тело мертвого мужчины, которое лежало под трапом в носовой части корабля.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в квартире в районе Бибирево обнаружили тела двух пенсионеров, которые пролежали в запертом помещении около двух недель.

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