Капитан теплохода в Москве обнаружил на судне тело мертвого мужчины
Россия, Москва, причал Мост Багратион Карта всех событий
Капитан теплохода «Ривьера» обнаружил на борту судна тело мертвого мужчины. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, судно находилось около причала «Багратион» на набережной Тараса Шевченко. Во время осмотра судна он обнаружил тело мертвого мужчины, которое лежало под трапом в носовой части корабля.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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