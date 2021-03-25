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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Коптево
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве района Коптево

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северный административный округ, район Коптево Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram рассказал о благоустройстве столичного района Коптево. По его словам, этот район стал удобнее с открытием станций Коптево и Лихоборы Московского центрального кольца (МЦК).

Сергей Собянин отметил, что в программу реновации района Коптево вошли 123 дома. Здесь появилась фестивально-ярмарочная площадка «Крымский замок». Она дополнила детский городок «Бригантина».

Кроме того, в 2020 году после реконструкции открылся старый советский кинотеатр. Здание полностью преобразилось. Сергей Собянин подчеркнул, что работы по благоустройству будут продолжены. Также специалисты обновляют социальные объекты района. Например, в Коптеве отремонтировали детскую школу искусств № 6. На следующий год запланирован капитальный ремонт центра соцобслуживания.

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благоустройствоМоскваСергей Собянин
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