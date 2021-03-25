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Гендиректор, задолжавший работникам более 136 миллионов рублей, предстанет перед судом
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Гендиректор, задолжавший работникам более 136 миллионов рублей, предстанет перед судом

Никита Абрамов

Происшествия

Генеральный директор ООО «Сабси Сервей Солюшенс» задолжал своим сотрудникам более 136 миллионов рублей за два года. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, с 2018 года по ноябрь 2020 года гендиректор организации более двух месяцев не платил зарплату своим сотрудникам. Сумма долга перед 108 сотрудниками организации составила 136 миллионов рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

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