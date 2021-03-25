Гендиректор, задолжавший работникам более 136 миллионов рублей, предстанет перед судом

Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Генеральный директор ООО «Сабси Сервей Солюшенс» задолжал своим сотрудникам более 136 миллионов рублей за два года. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, с 2018 года по ноябрь 2020 года гендиректор организации более двух месяцев не платил зарплату своим сотрудникам. Сумма долга перед 108 сотрудниками организации составила 136 миллионов рублей.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Читайте также: Обвиняемого в мошенничестве экс-чиновника Минкульта РФ экстрадировали из Австрии