Число вакансий с дистанционным режимом увеличилось в Москве

Фото: freepik.com

Число вакансий с дистанционным режимом работы выросло почти на четверть с начала года в Москве. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Отмечается, что в марте 2021 года количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, увеличилось на 24 процента по сравнению с декабрем 2020 года. В настоящее время их насчитывается 17 тысяч.

В пресс-службе отметили, что более 30 процентов компаний рассматривают возможность использования дистанционного формата. Среди работников такой формат поддерживают 37 процентов, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Россияне стали интересоваться удаленкой в шесть раз чаще