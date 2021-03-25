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Число вакансий с дистанционным режимом увеличилось в Москве
Фото: freepik.com

Число вакансий с дистанционным режимом увеличилось в Москве

Кирилл Николаев

Город

Число вакансий с дистанционным режимом работы выросло почти на четверть с начала года в Москве. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Отмечается, что в марте 2021 года количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, увеличилось на 24 процента по сравнению с декабрем 2020 года. В настоящее время их насчитывается 17 тысяч.

В пресс-службе отметили, что более 30 процентов компаний рассматривают возможность использования дистанционного формата. Среди работников такой формат поддерживают 37 процентов, сообщает Интерфакс.

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