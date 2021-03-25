Ребенка госпитализировали в больницу с травмами от травматического пистолета

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В столичную больницу доставили 12-летнего ребенка с телесными повреждениями от травматического пистолета. Об этом в четверг, 25 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Согласно предварительной информации, мальчик получил повреждения из-за случайных выстрелов из травматического пистолета, которые сделал его отец.

Перовская межрайонная прокуратура организовала проверку инцидента, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям родителей.

Материалы процессуальной проверки направлены в региональный следственный комитет, говорится в сообщении.

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