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«Зацеловали»: Денис Клявер показал поклонникам свою игру с собаками
Фото: Из личного архива Дениса Клявера

«Зацеловали»: Денис Клявер показал поклонникам свою игру с собаками

Анастасия Волоснова

Звезды

Певец Денис Клявер показал поклонникам, как он играет с собаками на снегу. Видео артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте в среду, 24 марта.

Утро певца началось с позитива. Клявер выложил видео, в котором он играет с двумя своими собаками. Увидев Клявера, животные с радостью набросились на него и повалили на снег. в ролике Клявер под музыку целует и чешет любимых собак.

— Какая лиса хитрая, такая беленькая и пушистая, — обратился Клявер к одной из собак на видео.

Поклонников растрогала и развеселила игра певца с собаками.

«Какие они у вас красотки»; «Самой захотелось в эти мокрые носы поцеловать»; «Какие милые собачки»; «Вау, какие карасавцы»; «Вот они мои хорошие добрые и верные»; «Зацеловали»; «Собаки — нескончаемый источник позитива и лучшее лекарство от любых стрессов»; «Хулиганье», — написали фанаты.

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