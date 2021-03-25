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Эксперт объяснил, почему пользователи Сети часто становятся жертвами шантажистов
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему пользователи Сети часто становятся жертвами шантажистов

Елена Фролова

Общество

Актуальной и острой является тема шантажа в социальных сетях. Пока за собственную безопасность на интернет-просторах в ответе только сами пользователи. Почему они часто становятся жертвами шантажистов, объяснил специалист в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов.

По его мнению, в 90 процентах случаев письма, которые присылают аферисты, не несут в себе ни слова правды. У мошенников нет никаких точных данных о человеке. Обычно вся предоставляемая ими информация – блеф. Однако ее главная цель – выбить человека из колеи, лишить его равновесия, отмечает ФАН.

— Чтобы такого не происходило, нужно такие подобные случаи предупреждать на начальном этапе. К сожалению, пользователь, который не защитил свой аккаунт должным образом, сам отвечает за ту информацию, которую хранит в Сети, и за последствия ее распространения. Только в десяти процентах случаев — это пробелы в безопасности интернет-сервисов, — объяснил Артем Соколов.

При этом он уточнил, можно ли писать заявление в полицию и ждать, что злоумышленник будет наказан. По его словам, к сожалению, обращение к правоохранительным органам не защитит человека от обнародования нелицеприятной информации, однако может быть такое, что шантажиста отыщут и привлекут к ответственности. Чтобы не допустить такого, лучше изначально обратить внимание на предлагаемые меры защиты в Сети, например, на двухфакторную аутентификацию.

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