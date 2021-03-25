Более 300 частных домов остались без газа в поселении Филимонковское

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Россия, Москва, поселение Филимонковское Карта всех событий

В поселении Филимонковское на территории ТиНАО поврежден газопровод. Об этом РИА Новости сообщил представитель в экстренных службах столицы в четверг, 25 марта.

В результате 305 частных домов остались без газа. В настоящее время идет подключение резервного оборудования.

Подача газа должна восстановится ориентировочно к концу дня.

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