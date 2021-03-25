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Памятник шаверме установили в Петербурге
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Памятник шаверме установили в Петербурге

Елена Фролова

Общество

Памятник шаверме появился в Санкт-Петербурге. Автор изобразил его в виде руки, сжимающей знаменитый перекус.

Необычный монумент установили на фасаде дома по Школьной улице. Инсталляция сопровождается табличкой с надписью: «Петербургской шаверме». Имя создателя нового объекта уличного искусства осталось неизвестным. При этом портал «Невские новости» предположил, что он был создан по инициативе одного из арендаторов здания.

Помимо этого, ранее стало известно, что в Северной столице будет установлен памятник, посвященный памяти людей, погибших во время пандемии коронавирусной инфекции. Согласно планам местных властей, этот монумент должен стать символом объединения горожан в борьбе с COVID-19. Также целью его установки названо желание вспомнить всех, кто самоотверженно трудился на благо петербуржцев и погиб от коронавируса.

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Санкт-Петербургпамятникшаверма
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