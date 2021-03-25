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Провалившегося под лед мужчину спасли в Москве
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Провалившегося под лед мужчину спасли в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Перервинская плотина Карта всех событий

Спасатели вытащили из Москвы-реки провалившегося под лед мужчину. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в городском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Человек начал тонуть в районе Перервинской плотины. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на поисково-спасательную станцию «Кожухово». Врачи осмотрели пострадавшего и оказали первую помощь. Мужчина отказался от госпитализации и ушел домой.

Спасатели убедительно просят горожан не выходить на лед Москвы-реки.

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медицинская помощьМосква-рекаспасатели
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