Депутат Госдумы заявил, что треть компаний в России готовы к четырехдневке

Фото: Pixabay

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов заявил, что в Российской Федерации обязательно нужно ввести четырехдневную рабочую неделю. В качестве примера он привел опыт Японии.

— Там в 2020 году одна из крупнейших известных транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники перешла с пятидневной рабочей недели на четырехдневную. При этом рабочим не стали срезать зарплату и оставили отпускные дни. Все осталось, как прежде, — отметил Сергей Вострецов.

В результате, по его словам, на 40 процентов увеличилась производительность труда, а также на 23 процента уменьшилось потребление электроэнергии. Практически вполовину снизился расход офисной бумаги, отмечает НСН. Парламентарий считает, что все остались довольны, а сотрудники компании стали работать интенсивнее.

Как пояснил депутат, около 30 процентов отечественных работодателей высказали готовность в качестве эксперимента перейти на такой режим работы.

Читайте также: Омбудсмен Москвы рассказала о реакции граждан на идею о четырехдневке для женщин