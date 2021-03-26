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Глава Еврокомиссии подтвердила начало третьей волны коронавируса в ЕС
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Глава Еврокомиссии подтвердила начало третьей волны коронавируса в ЕС

Татьяна Плотникова

Общество

В Евросоюзе началась третья волна распространения коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в странах Евросоюза вызывает серьезное беспокойство, поскольку «инфекция вновь разрастается».

Урсула фон дер Ляйен отметила, что это лишь подчеркивает особое значение вакцинации от коронавируса. К настоящему времени лишь 4,1 процента населения ЕС полностью прошли эту процедуру, тогда как целевым показателем является 70 процентов к концу лета, сообщает РИА Новости.

Ранее в ВОЗ рассказали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зарегистрировано 124 535 520 случаев заражения. За последние сутки выявлен 575 191 новый случай инфицирования COVID-19. Количество летальных исходов за минувшие 24 часа возросло на 10 421, до 2 738 876.

Более 44 процентов новых случаев коронавируса были зарегистрированы в Европе (256 686), на втором месте — Северная и Южная Америка (191 246), на третьем — Юго-Восточная Азия (62 949).

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