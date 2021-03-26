Исследование показало, сколько COVID-19 сохраняется на предметах быта

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Следы возбудителя коронавирусной инфекции могут сохраняться на предметах быта и обихода до 28 дней. К такому выводу пришли исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний Гуанчжоу (Китай).

Ученые проводили исследование в номерах гостиниц, в которых весной 2020 года проводили карантинный период 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С различных поверхностей и предметов брали мазки, которые затем исследовали методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

На протяжении четырех недель РНК коронавируса выявлялась на умывальнике в одной из ванных комнат, трех недель — в канализационном отверстии, двух недель — на сиденье унитаза. В среднем следы COVID-19 сохранялись на различных поверхностях в течение пяти дней.

Авторы исследования связали продолжительность сохранения РНК вируса на поверхностях с уровнем их влажности.

Чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находили на чашках (в 100 процентах случаев), раковинах (12,82 процента), туалетных сиденьях (7,89 процента) телефонах (5,56 процента) и прикроватных столиках (5,56 процента).

Следы вируса обнаруживали в канализационном отверстии, на пульте от телевизора, на поручне двери в ванную комнату и ручке комнатной двери. При этом все мазки с электрических выключателей дали отрицательный результат при исследовании на коронавирус.

Из материалов загрязненной чаще всего оказывалась керамика (12,62 процента случаев), а реже всего — пластик (3,64 процента).

В исследовании подчеркивается, что помещения, где находились люди с коронавирусом, следует в обязательном порядке тщательно дезинфицировать, а работники, выполняющие эти обязанности, должны использовать средства индивидуальной защиты, пишут «Известия».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила начало третьей волны коронавируса в ЕС. Она подчеркнула, что особое значение в борьбе с коронавирусом имеет вакцинация.

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