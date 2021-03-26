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Ученые предупредили о смертельной опасности еды из ресторанов
Фото: Олег Сыров / Вечерняя Москва

Ученые предупредили о смертельной опасности еды из ресторанов

Полина Долганова

Здоровье

Частое употребление ресторанной еды повышает риск хронических заболеваний и смерти. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые из университета Айовы сопоставили между собой данные о смертности и результаты исследований здоровья и пищевых привычек. Работа основана на данных 35 тысяч американцев старше 20 лет.

Риск смерти у людей, которые предпочитают ресторанную еду, оказался в 1,49 раза выше, чем у тех, кто готовит дома.

Автор исследования Вэй Бао заключил, что регулярное употребление покупной и ресторанной еды — это не самая здоровая привычка. Специалист порекомендовал чаще есть домашние блюда.

Ранее столичный психолог рассказал, откуда берется привычка переедать. Распространенными причинами набора веса являются нехватка внимания, низкая самооценка, желание защититься от окружающих и потребность нравиться противоположному полу.

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