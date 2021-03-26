Сумку с семью миллионами рублей украли у бизнесмена на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 26с1 Карта всех событий

Злоумышленники украли у москвича сумку с крупной суммой наличных в Южнопортовом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел по адресу Волгоградский проспект, дом 26. Шестеро неизвестных мужчин открыто похитили сумку с 7,2 миллиона рублей внутри, после чего скрылись на автомобиле, по предварительным данным, марки BMW.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», отметили в пресс-службе ведомства.

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