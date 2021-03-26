Почти половина всех вакцинированных в Москве старше 60 лет

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти каждый второй привившийся вакциной от коронавируса житель столицы старше 60 лет. Об этом рассказала в пятницу, 26 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Почти половина от всех вакцинированных в Москве — это как раз горожане старше 60 лет. Их доля составляет более 42 процентов. То есть почти каждый второй из сделавших прививку в столице старше 60, — рассказала заммэра.

Но этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета среди горожан.

Вакцинация пожилых людей стартовала в столице 28 декабря.

— Из всех горожан в возрасте 60+, у которых после вакцинации вторым компонентом прививки прошло более 14 дней, заболело всего менее одной десятой процента, — добавила Ракова.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что около 75 процентов пациентов, которых госпитализируют в столичные больницы, являются пожилыми людьми.

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