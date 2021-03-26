Диетолог объяснила, как распознать наличие опасных консервантов в еде

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Врач диетолог-иммунолог Марина Аплетаева поделилась советом, как определить, есть ли в еде опасные консерванты. Эксперт подчеркнула: чем больше в пищевом продукте консервантов, тем меньше он полезен для здоровья.

— Бывают консерванты природного характера, такие как аскорбиновая кислота, бета-каротин из моркови. Это то, что по своей химической формуле имеет то же, что и природные компоненты, — пояснила Марина Аплетаева.

При этом она добавила, что существует глутамат натрия, который содержит в себе множество солей натрия. Он может быть опасен для здоровья. По мнению эксперта, употребление консервантов в малых дозах не будет сильно сказываться на организме. Однако если есть регулярно и много подобных продуктов, то иммунитет будет ослабевать, отмечает Nation News. Чтобы минимизировать количество негативных последствий от приема такой пищи, диетолог рекомендовала внимательно изучать этикетку товара перед его покупкой в магазине.

Как объяснила иммунолог, когда человек не знает, что находится в составе продукта, он должен внимательно проверить добавки с помощью специальных сервисов. Желательно посмотреть, безопасна ли пищевая добавка, находящаяся в составе продукта. Если нет, то стоит отказаться от приобретения этого товара.

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