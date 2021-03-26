Автоэксперт назвал температуру, при которой можно смело менять зимнюю резину

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Водители могут смело переходить с зимней на летнюю резину, когда температура воздуха на улице в ночные часы установится около пяти градусов по Цельсию выше ноля. Об этом рассказал эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовали жителям Москвы не спешить со сменой шин, так как на дорогах еще может появиться гололедица. Переходить на более «легкую обувь» они советовали в то время, когда перепады температур между отрицательными и положительными значениями прекратят происходить.

— Самым опасным периодом в это время года является не дневной период, а ночной, когда температура все-таки еще опускается ниже нуля, и вода в лужах на дорогах замерзает, — отметил Владимир Бахарев.

Он подчеркнул, что большинство дорожно-транспортных аварий происходят ночью или рано утром, когда дороги еще не раскатанные, а сырость превратилась в лед. Учитывая это, автоэксперт рекомендовал водителям выжидать паузу. По его мнению, нужно повременить, даже если человек не ездит на своем авто по утрам и по ночам, отмечает издание «Взгляд».

— Лучше дождаться, когда ночная температура установится хотя бы на уровне пяти градусов выше ноля. Это значит, что прямо сегодня я бы не советовал менять резину, лучше выждать паузу, — посоветовал Владимир Бахарев.

По его словам, лучше оказаться на асфальте на зимней резине, чем на льду на летней. При этом он предположил, что в течение двух следующих недель в Москве столбики термометров перейдут на стабильно положительные значения.

Читайте также: Синоптик рассказал, когда москвичи смогут поменять шины на летние