Более половины недвижимости в Москве строится по проектному финансированию

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Из числа действующих в данный момент разрешений на строительстве в столице, 56 процентов проектов возводится при помощи эскроу-счетов. Об этом заявила заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян в пятницу, 26 марта.

— В настоящее время по проектам, строящимся на территории города с использованием проектного финансирования, возводится 17,2 миллиона квадратных метров. По этим проектам заключено 56 555 договоров долевого участия (ДДУ — «ВМ»), — рассказала она.

По «старой» схеме выдано 84 827 ДДУ, что составляет 37 процентов от числа текущих разрешений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был опубликован план по развитию социальной инфраструктуры в Новой Москве.

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