Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более половины недвижимости в Москве строится по проектному финансированию
Фото: Анна Быкова

Более половины недвижимости в Москве строится по проектному финансированию

Иван Юминов

Город

Из числа действующих в данный момент разрешений на строительстве в столице, 56 процентов проектов возводится при помощи эскроу-счетов. Об этом заявила заместитель председателя Москомстройинвеста Карина Малхасян в пятницу, 26 марта.

— В настоящее время по проектам, строящимся на территории города с использованием проектного финансирования, возводится 17,2 миллиона квадратных метров. По этим проектам заключено 56 555 договоров долевого участия (ДДУ — «ВМ»), — рассказала она.

По «старой» схеме выдано 84 827 ДДУ, что составляет 37 процентов от числа текущих разрешений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее был опубликован план по развитию социальной инфраструктуры в Новой Москве.

Читайте также: Москвичам показали, как будет выглядеть станция «Воронцовская» БКЛ метро

Москомстройинвестстроительстворазрешение на строительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте