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Деловой центр с пестрой отделкой построят в столичном районе Зябликово
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Деловой центр с пестрой отделкой построят в столичном районе Зябликово

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Ореховый бульвар, вл26 Карта всех событий

Выставочно-деловой центр с пестрой отделкой появится в районе Зябликово. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу, 26 марта.

— Основной фасад здания будет практически полностью застеклен, а ритм будет задаваться узкими стеламитовыми панелями ярких цветов. Вместе они создают пестрый облик всего здания. Основной объем здания консолью выступает над первым этажом, который оформлен в спокойных тонах, — поделился он.

Здание построят по адресу Ореховый бульвар, владение 26, земельный участок 1. Это будет выставочно-деловой центр высотой в семь этажей. Его площадь будет заполнена офисными помещениями, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

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