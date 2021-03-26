Психолог рассказала, о чем могут свидетельствовать частые болезни у детей

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Дети могут страдать болезнями не только физического, но и психосоматического характера. Об этом рассказала клинический психолог, психотерапевт Марина Начкебия.

По ее словам, понятие «частые болезни» является субъективным. Эксперты относятся к нему по-разному. Дело в том, что у каждого ребенка своя частота болезней.

— Существует возрастная градация, когда чем старше дети, тем чаще они заболевают. Конечно, подробнее на этот вопрос смогут ответить педиатры, однако для каждого родителя и ребенка он остается субъективным, — пояснила Марина Начкебия.

Она рассказала о том, что нужно учитывать сразу несколько аспектов, например, насколько ребенок страдает от заболеваний, как тяжело проходит их течение, а также мешает ли это его социализации и семье в целом. Психотерапевт обратила внимание на еще один важный фактор — психосоматику. Это означает, что ребенок может физически заболеть по психологическим причинам. Дело в том, что стрессовые ситуации имеют несколько выходов, не все из них доступны детям. Поэтому болезнь становится методом борьбы со стрессом. К примеру, так малыш может реагировать на изменения жизненной ситуации: переезд, детский садик, школа, ссоры в доме или развод папы и мамы, отмечает Nation news.

Эксперт посоветовала обратить внимание на частые заболевания ребенка. Возможно, это означает, что он психологически не справляется с тем, что происходит вокруг. Сигналы психологического дискомфорта у маленьких детей чаще всего выражаются в нарушении сна, плаче, плохом питании и ненормированном испражнении. В таких ситуациях мама должна помочь малышу справиться с тревожащей его ситуацией.

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